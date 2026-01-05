Crans Montana Meloni invita governo e opposizioni a messa per vittime

Venerdì a Roma si svolgerà una messa per le vittime di Crans-Montana, alla presenza della premier Giorgia Meloni. L’evento mira a offrire un momento di solidarietà e unione di fronte al dolore delle famiglie coinvolte. Meloni ha invitato ministri, rappresentanti delle istituzioni e opposizioni a partecipare, sottolineando l’importanza di un gesto condiviso in un momento di lutto.

Roma, 5 gen. (askanews) – Venerdì pomeriggio a Roma verrà celebrata una messa per le giovani vittime di Crans-Montana, alla presenza anche della premier, Giorgia Meloni, che ha invitato i ministri, le alte cariche e i leader dell’opposizione a partecipare alla funzione per “un momento unificante di fronte al cordoglio e al dolore delle famiglie”. E’ quanto riporta il quotidiano il Messaggero e viene confermato da fonti parlamentari di maggioranza. L’appuntamento è per venerdì alle 16.30 nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, in via del Corso. “Nelle scorse ore a tutti i capi dei partiti in Parlamento, da Elly Schlein a Giuseppe Conte passando per Carlo Calenda, Riccardo Magi, Matteo Renzi, è stato recapitato un invito scritto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

