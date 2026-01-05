Meloni invita Mattarella ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittime di Crans Montana

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ministri e i leader dell’opposizione a partecipare a una messa a Roma in memoria delle vittime di Crans Montana. L’iniziativa mira a ricordare le persone coinvolte nell’incidente, coinvolgendo le massime autorità dello Stato in un momento di riflessione condivisa. L’evento si svolgerà alla presenza delle rappresentanze istituzionali e della comunità locale.

L' invito è stato rivolto alle alte cariche dello Stato, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai ministri e anche ai leader dell'opposizione. La premier Giorgia Meloni invita tutti a partecipare insieme a una messa per l e giovanissime vittime di Crans Montana. Un momento di raccoglimento per le vittime della strage della notta di Capodanno in Svizzera nella quale hanno perso la vita anche sei giovani italiani, mentre sono ancora molto critiche le condizioni degli 11 feriti. La celebrazione si terrà venerdì pomeriggio, alle 16.30, nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso nel cuore di Roma.

