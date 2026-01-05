Medici scambiano edema polmonare per stress morta 47enne
Un caso di diagnosi errata ha portato alla tragica morte di una donna di 47 anni. Dopo due ricoveri per presunto stress, le sue condizioni sono peggiorate a causa di un edema polmonare non riconosciuto. Questa vicenda evidenzia l'importanza di un'accurata valutazione clinica e di un'attenzione particolare ai sintomi respiratori, al fine di prevenire esiti fatali.
Dimessa due volte dall'ospedale con una diagnosi per accumulo di stress ma è morta a causa di un edema polmonare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
