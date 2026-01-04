I medici scambiano edema polmonare per stress | Letizia Ciampi muore a Fuerteventura a 47 anni

Letizia Ciampi, 47 anni, è deceduta a Fuerteventura dopo aver cercato assistenza medica per dolori al petto. La sua morte ha sollevato dubbi sulla corretta diagnosi di un possibile edema polmonare, spesso confuso con altri disturbi come lo stress. Un episodio che evidenzia l’importanza di un’accurata valutazione clinica per evitare diagnosi errate e garantire un’assistenza tempestiva e adeguata.

