I medici scambiano edema polmonare per stress | Letizia Ciampi muore a Fuerteventura a 47 anni

Recentemente, si sono verificati casi in cui l'edema polmonare viene erroneamente confuso con altri disturbi, come lo stress. È il caso di Letizia Ciampi, 47 anni, trovata senza vita a Fuerteventura, dopo aver avuto due accessi in ospedale per dolori al petto. Questa vicenda evidenzia l'importanza di una diagnosi accurata e tempestiva per prevenire tragici esiti.

