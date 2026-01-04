I medici scambiano edema polmonare per stress | Letizia Ciampi muore a Fuerteventura a 47 anni
Recentemente, si sono verificati casi in cui l'edema polmonare viene erroneamente confuso con altri disturbi, come lo stress. È il caso di Letizia Ciampi, 47 anni, trovata senza vita a Fuerteventura, dopo aver avuto due accessi in ospedale per dolori al petto. Questa vicenda evidenzia l'importanza di una diagnosi accurata e tempestiva per prevenire tragici esiti.
Letizia Ciampi, 47 anni, trovata morta a Fuerteventura dopo due accessi in ospedale per dolori al petto. Dimessa per stress, sarebbe morta per edema polmonare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
