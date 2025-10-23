Maltempo a Perugia | alberi caduti sulle auto allagamenti Molti interventi dei vigili del fuoco
Perugia, 23 ottobre 2025 – Violenta ondata di maltempo a Perugia. Pioggia e vento hanno caratterizzato il pomeriggio di giovedì, con una perturbazione che attraversa la regione e provoca diversi disagi. Sono una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco nella stessa Perugia tra alberi caduti e allagamenti di scantinati. Il comando perugino ha potenziato il dispositivo di soccorso richiamando in servizio il personale disponibile. E’ appunto il capoluogo perugino ad essere particolarmente colpito. Molti gli interventi nella zona di Ponte San Giovanni. Due automobilisti sono stati soccorsi dopo che alberi si sono abbattuti sulle loro auto: le due persone non hanno riportato ferite gravi, ma un grande spavento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
