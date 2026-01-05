Nicolas Maduro si presenta in aula accompagnato dall’avvocato Barry Pollack, noto per aver difeso Julian Assange. L’ex presidente venezuelano dichiara di non essere colpevole delle accuse a suo carico. La presenza dell’avvocato esperto in casi internazionali sottolinea l’importanza della fase processuale e la volontà di difendersi con competenza. La vicenda si inserisce nel contesto delle complesse questioni legali che coinvolgono Maduro e le sue attività politiche.

L’ex leader venezuelano Nicolas Maduro ha scelto Barry Pollack come suo legale. Si tratta dell’avvocato penalista famoso per aver rappresentato e difeso Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks. Sarà lui a difendere l’ex presidente del Venezuela dalle accuse di narcotraffico durante l’udienza al Distretto meridionale di New York. Assange è tornato libero nel giugno 2024 dopo aver raggiunto un accordo legale con il governo americano. Si è dichiarato colpevole davanti alla giustizia americana nel tribunale di Saipan, sulle Isole Marianne Settentrionali, territorio Usa nell’Oceano Pacifico. L’ammissione del 52enne fondatore di Wikileaks faceva parte del procedimento del patteggiamento concesso dal presidente americano Joe Biden, che gli ha permesso di partire per la sua Australia da uomo libero. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Maduro in aula con l’avvocato di Assange: «Non sono colpevole»

