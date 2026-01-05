Maduro difeso dall' avvocato di Assange

Nicolas Maduro, ex presidente venezuelano, è stato accusato di narcotraffico e rischia pene che vanno dai 20 anni all’ergastolo. In tribunale a New York, è rappresentato dall’avvocato Barry Pollack, noto per aver difeso Julian Assange. Questa scelta evidenzia un collegamento tra i due casi e l’importanza di un’adeguata assistenza legale in procedimenti di alto profilo internazionale.

18.20 Sarà incriminato per narcotraffico e rischia da 20 anni all'ergastolo. Il deposto leader venezuelano Nicolas Maduro ha scelto di essere rappresentato in tribunale a New York da Barry Pollack,avvocato statunitense legale di Julian Assange,fondatore di WikiLeaks, per il suo patteggiamento e la sua scarcerazione la scorsa estate. Lo riferisce l'emittente Cnn aggiungendo che Mark Donnelly, ex procuratore del Dipartimento di Giustizia, ha notificato alla corte che rappresenterà la moglie di Maduro, Cilia Flores. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Maduro sarà difeso dallo stesso avvocato di Assange: fu lui a trattare per l’accordo tra gli Usa e il fondatore di Wikileaks Leggi anche: Nicolas Maduro in tribunale a Manhattan, le accuse per narcotraffico: «Lo difende l’avvocato di Assange» – La diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maduro nell’aula del tribunale a New York: “Sono ancora presidente del mio Paese”. E’ difeso dall’avvocato di Assange. La Cina all’Onu: “Preoccupati per bullismo Usa”; Chi è Cilia Flores, moglie di Maduro catturata con lui dagli Usa; Maduro in tribunale, via al processo. Trump non si ferma al Venezuela: le nuove minacce, news di oggi; L’esercito riconosce presidenza Rodríguez. Rubio: illegittima. Ue: decida il popolo. Dall’avvocato di ufficio all’accusa: tutto ciò che c’è da sapere sul processo a Maduro a New York - L’ex presidente del Venezuela e la moglie si presenteranno oggi davanti al giudice della corte federale di Lower Manhattan per una breve udienza, ma che sarà ... repubblica.it

Maduro, dalle accuse al nodo immunità: come il precedente di Noriega può orientare il processo al presidente del Venezuela - La cattura di Nicolas Maduro è caduta esattamente 35 anni dopo l'arresto a Panama di Manuel Noriega. ilmessaggero.it

Nicolas Maduro in tribunale, le accuse di narcotraffico: chi è l’avvocato d’ufficio che lo difende. Londra e Ue contro Trump sulla Groenlandia – La diretta - La Cina condanna il blitz degli Stati Uniti e sul petrolio chiarisce: «I nostri interessi saranno protetti dalla legge» ... open.online

The Epoch Times Italia. . Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha difeso l’arresto di Nicolas Maduro in Venezuela, sottolineando che si è trattato di un’operazione di polizia, non di un’invasione, e che quindi non era necessaria l’autorizzazione del Co - facebook.com facebook

Guardi, ha sbagliato persona. Mai difeso Maduro. Le basti sapere che sono di Amnesty International che ha prodotto dettagliati rapporti sulla violazione dei diritti umani in Venezuela. Ed ero fermamente contrario al bombardamento su Belgrado. Nessuna indi x.com

