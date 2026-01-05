Maduro difeso dall' avvocato di Assange

Nicolas Maduro, ex presidente venezuelano, è stato accusato di narcotraffico e rischia pene che vanno dai 20 anni all’ergastolo. In tribunale a New York, è rappresentato dall’avvocato Barry Pollack, noto per aver difeso Julian Assange. Questa scelta evidenzia un collegamento tra i due casi e l’importanza di un’adeguata assistenza legale in procedimenti di alto profilo internazionale.

18.20 Sarà incriminato per narcotraffico e rischia da 20 anni all'ergastolo. Il deposto leader venezuelano Nicolas Maduro ha scelto di essere rappresentato in tribunale a New York da Barry Pollack,avvocato statunitense legale di Julian Assange,fondatore di WikiLeaks, per il suo patteggiamento e la sua scarcerazione la scorsa estate. Lo riferisce l'emittente Cnn aggiungendo che Mark Donnelly, ex procuratore del Dipartimento di Giustizia, ha notificato alla corte che rappresenterà la moglie di Maduro, Cilia Flores. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

