Nicolas Maduro in tribunale a Manhattan le accuse per narcotraffico | Lo difende l’avvocato di Assange – La diretta

Nicolas Maduro si presenta in tribunale a Manhattan, dove è accusato di narcotraffico. La sua difesa è affidata all’avvocato di Julian Assange, suscitando ulteriori tensioni tra Venezuela e Stati Uniti. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente scontro diplomatico e giudiziario, con sviluppi che potrebbero avere ripercussioni significative sui rapporti internazionali.

A due giorni dal blitz che ha portato al rapimento di Nicolas Maduro, resta alta la tensione tra Venezuela e Stati Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì, Donald Trump è tornato a minacciare un secondo attacco contro il Paese venezuelano, dove nelle scorse ore la Corte Suprema ha conferito l’incarico di presidente ad interim a Delcy Rodriguez, vice di Maduro. «Stiamo trattando con le persone che sono appena entrate in carica. Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa: siamo noi al comando», ha detto il presidente americano senza usare mezzi termini o giri di parole. 🔗 Leggi su Open.online

Maduro e la moglie in tribunale a Manhattan. Petro, "sono pronto alle armi" - L’ex presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie Cilia Flores, sono arrivati al Tribunale di Manhattan. msn.com