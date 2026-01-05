Dal 6 all’11 gennaio, il Rione Terra di Pozzuoli ospita “Madree Flegree”, una mostra pittorica di Michele Masti, nome d’arte di Michele Schiano di Cola. L’esposizione presenta una selezione di opere che riflettono il suo percorso artistico, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento culturale nel cuore della città. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte e per chi desidera scoprire nuovi talenti.

Dal 6 all’11 gennaio al Rione Terra, la mostra pittorica di Michele Schiano di Cola in arte Michele Masti. L’APS De Amicitia, presieduta dall’Avvocato Lelio Mancino, è lieta di presentare “ Madre Flegree “, la mostra pittorica di Michele Schiano di Cola, in arte Michele Masti, che si terrà presso il Rione Terra di Pozzuoli dal 6 all’11 gennaio, dalle ore 18.00 alle 21.00. Il titolo della mostra richiama la forza generativa e ancestrale dei Campi Flegrei, madre antica e vivace, custode di storia, memoria e trasformazione. Le opere di Michele Masti, caratterizzate da un uso intenso del colore e da un tratto istintivo, conducono lo spettatore in un percorso che unisce interiorità e territorio, invitando a riflettere sul dialogo tra passato e presente, tra esperienza personale e memoria collettiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Madree Flegree” – La mostra di Michele Masti al Rione Terra di Pozzuoli

