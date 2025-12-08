Pozzuoli pubblicato calendario natalizio | oggi inaugura la casa di Babbo Natale al Rione Terra
Pubblicato il Programma di Natale 2025–2026 del Comune di Pozzuoli, un calendario ricco di eventi e atmosfere suggestive che animeranno la città. Le strade saranno illuminate da luminarie artistiche e arricchite da spettacolari video mapping, trasformando la città in un vero percorso di luce. Pozzuoli, pubblicato calendario natalizio: oggi inaugura la casa di Babbo Natale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
