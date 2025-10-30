Pozzuoli via al rilancio del Rione Terra | bando per albergo diffuso e riapertura al pubblico nel 2026

È stato sottoscritto l’accordo per la valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli. L’intesa, siglata tra il Comune di Pozzuoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, la Regione Campania, la Diocesi di Pozzuoli e la Capitaneria di Porto di Napoli, ha come obiettivo “la definizione di una strategia condivisa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale dell’antica rocca millenaria, potenziandone le prospettive di sviluppo turistico”. L’accordo rappresenta il passaggio conclusivo dell’iter amministrativo propedeutico alla definitiva riapertura del Rione Terra, prevista per l’estate del 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it