Addio a Gianluigi Armaroli morto il giornalista bolognese ed ex inviato per l' Emilia Romagna del Tg5 di Mentana aveva 77 anni

È deceduto Gianluigi Armaroli, giornalista e ex inviato per l’Emilia Romagna del Tg5 di Mentana, all’età di 77 anni. La notizia è stata confermata da Clemente Mimun, attuale direttore del telegiornale, tramite il suo profilo su X. Armaroli ha dedicato gran parte della sua carriera al giornalismo, lasciando un ricordo importante nel panorama mediatico italiano.

