Lotteria Italia biglietti venduti e ultime vincite in Emilia-Romagna Come seguire l’estrazione in tv il 6 gennaio

La Lotteria Italia si avvicina all’estrazione, prevista per il 6 gennaio. In Emilia-Romagna, i biglietti venduti e le ultime vincite sono stati monitorati nelle settimane precedenti. Per seguire l’evento, è possibile assistere alla diretta televisiva, garantendo un aggiornamento tempestivo sui numeri vincenti. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per seguire l’estrazione e conoscere eventuali premi vinti nella regione.

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Mancano poco più di ventiquattro ore alla serata che potrebbe cambiare la vita di molti italiani. Come da tradizione, il 6 gennaio la dea bendata farà tappa nelle case di milioni di cittadini con l'estrazione finale della Lotteria Italia. Ecco quindi tutte le informazioni da sapere. La formula e i premi in palio: orario per seguire l'estrazione in tv con Affari Tuoi. Il conduttore italiano Stefano De Martino durante la trasmissione Affari Tuoi al Teatro Delle Vittorie. Roma (Italia) 02 Settembre 2025 L'appuntamento televisivo per scoprire i vincitori è fissato su Rai 1 durante la puntata speciale di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, che inizierà intorno alle ore 20. Lotteria Italia: è record di biglietti venduti dal 2011, l'anno della crisi dello spread - Venduti ben 9,6 milioni di tagliandi, mai così tanti dall'entrata in carica del governo Monti.

Lotteria Italia è 'boom', venduti 9,6 milioni di biglietti - E' partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà domani con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su RAI 1. msn.com

Le novità e il regolamento della Lotteria Italia 2026: c’è un premio speciale - L'edizione di quest'anno segna un record storico: erano infatti 15 anni che non si registrava un numero così elevato di bigliet ... ilrestodelcarlino.it

Lotteria Italia: cresce l’attesa per l’estrazione dell’Epifania Sale l’attesa in vista dell’estrazione finale della Lotteria Italia, in programma il 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania. Mancano ormai poche ore alla chiusura della vendita dei biglietti e l’edizione 2025 si - facebook.com facebook

I biglietti della lotteria Italia 2025 x.com

