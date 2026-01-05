Lotteria Italia | boom di biglietti venduti Estrazione il 6 gennaio Spunta un premio da 300mila euro
La Lotteria Italia registra quest’anno un incremento significativo nelle vendite di biglietti, con circa 9,6 milioni di tagliandi venduti, il dato più alto degli ultimi 15 anni. L’estrazione è prevista per il 6 gennaio e tra i premi in palio spicca un premio da 300.000 euro. Questa crescita riflette un rinnovato interesse tra i partecipanti, mantenendo viva la tradizione delle festività italiane.
Erano 15 anni che non si registrava un numero così elevato di biglietti venduti. Secondo i dati pubblicati da Agimeg, nell’edizione di quest’anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Lotteria Italia 2026, la Lombardia sogna il tris milionario. Estrazione, premi e ultimi biglietti - Il gioco è abbinato alla trasmissione televisiva ‘Affari Tuoi’ su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, in diretta la sera del 6 gennaio, giorno dell’Epifania ... ilgiorno.it
Biglietti Lotteria Italia, boom di vendite in Lombardia: si punta al tris milionario - Lo scorso anno vinti 5 milioni all’Autogrill Somaglia Ovest, mentre nel 2024 in una tabaccheria di Milano: la dea bendata tornerà per la terza volta? ilgiorno.it
LOTTERIA ITALIA - “Boom” in Lombardia, venduti 350 biglietti al giorno: all’Autogrill Somaglia Ovest (Lodi) si punta sul bis milionario - “Abbiamo venduto fino a 350 biglietti in un giorno”, racconta ad Agipronews una dipendente dell’Autogrill Somaglia Ovest, dove lo scorso anno è stato conquistato il primo premio da 5 milioni di euro d ... napolimagazine.com
Lotteria Italia: cresce l’attesa per l’estrazione dell’Epifania Sale l’attesa in vista dell’estrazione finale della Lotteria Italia, in programma il 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania. Mancano ormai poche ore alla chiusura della vendita dei biglietti e l’edizione 2025 si - facebook.com facebook
