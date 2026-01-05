Lotteria Italia | boom di biglietti venduti Estrazione il 6 gennaio Spunta un premio da 300mila euro

La Lotteria Italia registra quest’anno un incremento significativo nelle vendite di biglietti, con circa 9,6 milioni di tagliandi venduti, il dato più alto degli ultimi 15 anni. L’estrazione è prevista per il 6 gennaio e tra i premi in palio spicca un premio da 300.000 euro. Questa crescita riflette un rinnovato interesse tra i partecipanti, mantenendo viva la tradizione delle festività italiane.

Erano 15 anni che non si registrava un numero così elevato di biglietti venduti. Secondo i dati pubblicati da Agimeg, nell’edizione di quest’anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

