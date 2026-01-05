Per la Lotteria Italia 2025, alcuni biglietti sono stati esclusi dalla possibilità di vincita. La Direzione Giochi di Adm ha annullato determinati biglietti a causa di smarrimento, danni o furto, garantendo così la regolarità dell'estrazione. È importante verificare lo stato del proprio biglietto prima di considerarlo valido, per evitare eventuali inconvenienti o esclusioni dalle premiazioni.

Tra i tanti biglietti della Lotteria Italia messi in vendita per l'estrazione di quest'anno ci sono alcuni che la Direzione Giochi di Adm ha annullato in quanto oggetto di smarrimento, danneggiamento o di furto. Ecco quali sono i biglietti della lotteria Italia che non potranno mai vincere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Premi Lotteria Italia 2025: cosa si può vincere e perché l’edizione è da record

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: attesa per l’estrazione finale. Boom di biglietti venduti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lotteria Italia perché resta un rito di inizio anno e continua a funzionare.

Lotteria Italia 2025, perché se hai uno di questi biglietti non potrai mai vincere - Tra i tanti biglietti della Lotteria Italia messi in vendita per l’estrazione di quest’anno ci sono alcuni che la Direzione Giochi di Adm ha annullato in quanto oggetto di smarrimento, danneggiamento ... fanpage.it