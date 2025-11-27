Ettore Bassi in El fùtbol al Teatro Sannazaro

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 2 dicembre 2026 il coinvolgente ed emozionante spettacolo “EL FÙTBOL” dopo avere toccato varie città riscuotendo un grande successo arriva al Teatro Sannazaro di Napoli. Lo spettacolo scritto da Gianvito Pulzone si avvale dell’intensa interpretazione di Ettore Bassi e la bellissima regia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

ettore bassi in el f249tbol al teatro sannazaro

© Napolitoday.it - Ettore Bassi in "El fùtbol" al Teatro Sannazaro

