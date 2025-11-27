Ettore Bassi in El fùtbol al Teatro Sannazaro
Martedì 2 dicembre 2026 il coinvolgente ed emozionante spettacolo “EL FÙTBOL” dopo avere toccato varie città riscuotendo un grande successo arriva al Teatro Sannazaro di Napoli. Lo spettacolo scritto da Gianvito Pulzone si avvale dell’intensa interpretazione di Ettore Bassi e la bellissima regia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Ettore Bassi inaugura la stagione di prosa al Teatro “Alberto Bambi” di Coreglia Antelminelli (Lu) portando in scena venerdì 28 novembre, alle ore 21, lo spettacolo "El fùtbol" . Ricordi, racconti di ieri e di oggi sul mondo che gira intorno al calcio: una metafora - - facebook.com Vai su Facebook
Per “Pani e Pesci, l’economia del Vangelo” Ettore Bassi legge “Gesù nella casa di Simone” dal Vangelo di Luca Guarda su #Play2000 la puntata ? play2000.it/detail/82?epis… Condotto da Eugenia Scotti con il professor Luigino Bruni @PaniPesciTv20 Vai su X
Ettore Bassi racconta “El Fùtbol”: lo spettacolo sul palco del Teatro Fonderia Leopolda - Una produzione dell’associazione culturale Foxtrot Golf, con la regia di Francesco Branchetti, con i costumi di Clara Surro, il progetto illuminotecnico di José De la Paz e l’organizzazione di ... Scrive grossetonotizie.com
Ettore Bassi racconta “El Fùtbol” sul palco del Teatro Fonderia Leopolda - Domenica 23 novembre la rassegna “Altri percorsi” si apre con lo spettacolo “El Fùtbol” di Ettore Bassi, in scena il calcio come metafora di vita tra ricordi di ieri e di oggi. Da maremmanews.it
Ettore Bassi e l’amore per il calcio - FOLLONICA Ettore Bassi (foto) racconta ’El Fùtbol’ sul palco del Teatro Fonderia Leopolda. Riporta msn.com