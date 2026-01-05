Benvenuti alla diretta della qualificazione della quarta tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026, in programma a Bischofshofen. Seguite con attenzione le fasi finali delle qualificazioni, che determinano gli ultimi partecipanti alla competizione principale. Restate aggiornati per tutte le novità in tempo reale su questa importante tappa del circuito.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della qualificazione della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 20252026 in programma a Bischofshofen in Austria. Si apre dunque l’ultimo, decisivo capitolo della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini, sulla Paul-Ausserleitner-Schanze per la quarta e ultima tappa della Vierschanzentournee. In palio non c’è soltanto l’accesso alla gara di domani, ma anche il posizionamento nel KO System, il format che caratterizza l’evento e che rende ogni scelta, ogni metro e ogni punto potenzialmente determinanti. I migliori 50 del turno preliminare staccheranno il pass per la competizione che assegnerà la mitica Aquila d’Oro, chiudendo una delle rassegne più iconiche dell’intero calendario invernale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2026 in DIRETTA: ultima serie di qualificazione

