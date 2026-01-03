Segui in tempo reale la diretta della Tournée 4 Trampolini a Innsbruck 2026. Jan Hoerl conquista la qualificazione, precedendo Kraft ed Embacher. Resta aggiornato sugli sviluppi della competizione e i risultati delle prove, per non perdere nessuna novità dalla gara in Austria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Jan Hoerl vince la qualificazione della gara di Innsbruck (AUT) davanti a Kraft ed Embacher. 15:45 Domen Prevc atterra a 112 senza prendersi alcun rischio con 26.9 di vento alle spalle. Chiude nelle retrovie, ma poco cambierà. 15:43 Kobayashi Ryoyu atterra a 118.5 metri ed è 11°. Domen Prevc adesso! 15:42 Raimund a 116.5 metri, con tantissimo vento alle spalle: si salva? Si, 15°. 15:41 Lanisek riesce a saltare ed atterra a 119 metri e mette insieme l’8° punteggio. 15:40 Addirittura alzata a 15 la stanga. 15:39 Mancano Lanisek, Raimund, Kobayashi e Domen Prevc! 15:38 Alzata la stanga di partenza da 13 a 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: Jan Hoerl vince la qualificazione

Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: inizia la prova di qualifica

Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: due azzurri qualificati!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | prima gara fondamentale per la classifica; LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2026 in DIRETTA | si entra nel vivo con la seconda gara; LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | azzurri per superare il taglio; LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2026 in DIRETTA | seconda gara dalle 14.00 tutti contro Prevc.

LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: azzurri impegnati nelle qualificazioni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza qualificazione valide per la Tournée dei ... oasport.it