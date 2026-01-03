LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | Jan Hoerl vince la qualificazione
Segui in tempo reale la diretta della Tournée 4 Trampolini a Innsbruck 2026. Jan Hoerl conquista la qualificazione, precedendo Kraft ed Embacher. Resta aggiornato sugli sviluppi della competizione e i risultati delle prove, per non perdere nessuna novità dalla gara in Austria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Jan Hoerl vince la qualificazione della gara di Innsbruck (AUT) davanti a Kraft ed Embacher. 15:45 Domen Prevc atterra a 112 senza prendersi alcun rischio con 26.9 di vento alle spalle. Chiude nelle retrovie, ma poco cambierà. 15:43 Kobayashi Ryoyu atterra a 118.5 metri ed è 11°. Domen Prevc adesso! 15:42 Raimund a 116.5 metri, con tantissimo vento alle spalle: si salva? Si, 15°. 15:41 Lanisek riesce a saltare ed atterra a 119 metri e mette insieme l’8° punteggio. 15:40 Addirittura alzata a 15 la stanga. 15:39 Mancano Lanisek, Raimund, Kobayashi e Domen Prevc! 15:38 Alzata la stanga di partenza da 13 a 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
