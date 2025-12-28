LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | iniziata la qualificazione

Segui in tempo reale la Tournée 4 Trampolini a Oberstdorf 2025. La qualificazione è iniziata, con aggiornamenti costanti su risultati e qualificati alla gara principale. Restate aggiornati per tutte le novità e le performance degli atleti, tra cui Kobayashi Junshiro. Per i dettagli e gli aggiornamenti in diretta, clicca sul link e segui l’evoluzione della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Kobayashi Junshiro approda alla gara di domani. 16:52 Eliminati gli USA Frantz e Urlaub. 16:51 Il prossimo atleta interessante é Karl Geiger, nobile decaduto che, laddove non svoltasse in questa serie di gare, rischierebbe di non poter difendere il titolo a squadre ai Giochi. 16:50 Qualificato Luca Roth (GER), che vuole ritagliarsi un posto per le Olimpiadi anche se i posti sembrano già assegnati. 16:49 Roman Koudelka, eterno ceco, si issa in quinta piazza che verosimilmente varrà l'accesso alla gara di domani. 16:48 Decimò l'ucraino che ha avuto pesante vento alle spalle.

