LIVE Paolini-Jeanjean Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | serve una vittoria convincente

Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Paolini e Jeanjean, valido per il gruppo C della United Cup 2026. Seguiremo in tempo reale l'andamento del singolare femminile tra Italia e Francia, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali. Restate con noi per non perdere ogni dettaglio di questa partita importante nel contesto della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del singolare femminile di Italia-Francia, incontro valido per il gruppo C della United Cup 2026. Jasmine Paolini sfida Leolia Jeanjean in un match da non fallire. Azzurri che hanno bisogno di un successo per 3-0 per agguantare la qualificazioni ai quarti di finale del torneo per nazioni che inaugura la stagione. Nessun precedente disputato tra le due giocatrici. Paolini, trentenne toscana, si presenta all'appuntamento a margine della sconfitta patita contro la svizzera Belinda Bencic. Un 6-4 6-3 bugiardo, che ben poco rappresenta un match durato un'ora e 54 minuti di gioco in cui l'azzurra ha avuto numerose occasioni.

