Paolini-Jeanjean Italia-Francia United Cup 2026 | orario tv programma streaming

La Italia affronta la Francia nella United Cup 2026, in programma il 6 gennaio alla RAC Arena di Perth. Jasmine Paolini cerca di riscattarsi dopo la sconfitta al debutto, sfidando Leolia Jeanjean nel secondo singolare, dopo l'incontro di Flavio Cobolli. Ecco orari, tv, programma e streaming per seguire la partita e gli incontri del gruppo C.
Jasmine Paolini vuole riscattarsi dopo la netta sconfitta al debutto stagionale con la svizzera Belinda Bencic e si prepara ad affrontare Leolia Jeanjean martedì 6 gennaio alla RAC Arena di Perth nel secondo singolare di Italia-Francia (in precedenza scenderà in campo Flavio Cobolli contro Arthur Rinderknech), valevole come ultima sfida del gruppo C nella United Cup 2026. Il team azzurro è obbligato a vincere, possibilmente 3-0, per avere una chance di venire ripescata ai quarti di finale superando la fase a gironi come la miglior seconda classificata dei tre raggruppamenti andati in scena nella città di Perth. 🔗 Leggi su Oasport.it
