Libertas più lucida Avellino lotta fino alla fine | 82-77

L’Unicusano Avellino Basket torna da Livorno con una sconfitta per 82-77. Nonostante il risultato, la prestazione della squadra ha mostrato impegno e determinazione, evidenziando una crescita nel gioco. Analizzando i momenti della partita, emerge un quadro di continuità e spunti positivi per le prossime sfide. Di seguito, i dettagli e le analisi della gara, con un focus sulle tendenze e le prestazioni individuali.
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Unicusano Avellino Basket torna da Livorno con una sconfitta che pesa nel risultato, ma meno nei contenuti. L’ 82-77 finale premia la Libertas Livorno, più lucida nei momenti chiave e devastante dall’arco soprattutto nella prima parte di gara, ma Avellino esce dal Modigliani Forum con indicazioni utili per il prosieguo della stagione. L’assenza di Chandler, fermato da un fastidio muscolare, ha inciso in maniera evidente sulle rotazioni irpine, costringendo lo staff tecnico a soluzioni d’emergenza contro una squadra ben organizzata e spinta da un ambiente caldo. Livorno ha costruito il proprio vantaggio iniziale grazie a percentuali irreali dalla lunga distanza (914 nei primi due quarti), capitalizzando ogni errore difensivo di Avellino e scavando un solco che si è rivelato decisivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
