Trento lotta fino alla fine ma al PalaBigi passa Reggio Emilia 77-68 Gli highlights ?

Reggio Emilia si impone per 77-68 nella dodicesima giornata di LBA Unipol, al termine di una gara intensa e fisica che la Dolomiti Energia Trentino ha provato a riaprire fino agli ultimi minuti. Al PalaBigi, i bianconeri, privi di Mawugbe, hanno pagato soprattutto l’impatto atletico dei padroni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

