L' Etna e il fronte lavico che avanza nella Valle del Bove | l' uso dei droni per accertare i divieti

L’impiego dei droni rappresenta uno strumento efficace per monitorare l’attività dell’Etna e verificare il rispetto dei divieti nelle aree interessate dal fronte lavico nella Valle del Bove. Questa tecnologia permette un’osservazione accurata e tempestiva, contribuendo a rafforzare le misure di sicurezza e gestione del rischio vulcanico, garantendo un intervento più efficace e informato.

Rafforzare le misure preventive di gestione delle eventuali situazioni di rischio sull'Etna, legate al fronte lavico che avanza nella Valle del Bove. E’ quanto è emerso dalla riunione convocata dal prefetto di Catania Pietro Signoriello per un’ulteriore definizione delle misure di prevenzione e sicurezza connesse all’attività eruttiva in corso. In prefettura è stata condotta un’attenta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

