etna campo lavico ancora alimentato nella valle del bove

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, informa che il campo lavico nella Valle del Bove dell’Etna continua a essere alimentato, secondo le immagini delle telecamere di sorveglianza e i rilievi sul campo effettuati dal personale Ingv. Questa attività rappresenta un aspetto costante dell’attività vulcanica dell’area e viene monitorata attentamente per valutare eventuali sviluppi.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle telecamere di sorveglianza e da rilievi di terreno svolti da personale Ingv, si osserva che il campo lavico in Valle del Bove è ancora alimentato. In particolare, il flusso lavico, il cui fronte si attestava.

