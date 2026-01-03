Etna flusso lavico ancora alimentato nella Valle del Bove | fronte a quota 1.360 metri

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania segnala che il flusso lavico dell'Etna nella Valle del Bove, a quota 1.360 metri, è ancora attivo. Le telecamere di sorveglianza e i rilievi con droni confermano l’alimentazione costante del campo lavico e l’avanzamento del fronte, evidenziando la persistenza dell’attività vulcanica nella zona.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania comunica che dalle telecamere di sorveglianza e da rilievi di terreno svolti da personale Ingv con l'ausilio di droni, si osserva che il campo lavico nella Valle del Bove dell'Etna è ancora alimentato e il fronte più avanzato ha raggiunto lentamente la quota di circa 1.360 metri.

Etna: colata debolmente alimentata, punto avanzato a circa quota 1.380 - Resta confinata nella desertica Valle del Bove, distante da centri abitati e infrastrutture, la colata che emerge dalla bocca apertasi a quota 2. ansa.it

Etna, colata debolmente alimentata: arrivata sotto quota 1.400 VIDEO - Secondo stime del personale del corpo Forestale regionale, che ha eseguito un nuovo sopralluogo, il fronte lavico, debolmente alimentato, sarebbe arrivato intorno a quota 1. msn.com

Etna, stop alle visite senza guida Ordinanza del sindaco di Milo: sul versante orientale si sale solo con le guide vulcanologiche. Il flusso lavico continua ad avanzare @TgrRai @GurrieriRai x.com

