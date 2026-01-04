Dimessa due volte dall' ospedale la 47enne Letizia Ciampi trovata morta alle Canarie

Letizia Ciampi, 47 anni, originaria di Firenze, è stata trovata senza vita in un hotel di Fuerteventura, alle Canarie, venerdì 2 gennaio. La donna, arrivata sull’isola il 31 dicembre per festeggiare il Capodanno con un amico, aveva già subito due dimissioni dall’ospedale. La vicenda resta al momento sotto indagine, mentre le cause del decesso sono ancora da chiarire.

Una 47enne fiorentina, Letizia Ciampi, è stata trovata morta venerdì 2 gennaio nella stanza di un albergo di Fuerteventura, alle Canarie in Spagna, dove era arrivata il 31 dicembre per festeggiare Capodanno con un amico che la aspettava sull'isola. Poco dopo l'atterraggio, come riporta l'edizione fiorentina de La Nazione, secondo quanto raccontano Patrizia e Davide (due amici allertati una volta.

Dimessa due volte dall'ospedale, la 47enne Letizia Ciampi trovata morta alle Canarie - I medici avrebbero diagnosticato «un accumulo di stress, dimettendola e consigliandole però di sottoporsi ad accertamenti ai polmoni una volta tornata in Italia» ... gazzettadelsud.it

Fiorentina morta alle Canarie: il cadavere in un b&b. Era stata dimessa due volte dall’ospedale. La disperazione della madre - Era partita per la vacanza di Capodanno 2026, Letizia Ciampi, 47 anni, di Firenze: è stata trovata cadavere la mattina di venerdì 2 gennaio nella camera del bed & breakfast in cui alloggiava a Fuertev ... firenzepost.it

Trovata morta a 47 anni alle Canarie. “In ospedale per dolori: è stata dimessa due volte” x.com

