Ma perché così? Marco Liorni torna in tv e il pubblico de L’Eredità senza parole
Il preserale di Rai Uno è tornato a parlare il linguaggio de L’Eredità. Lunedì 20 ottobre 2025, Marco Liorni ha inaugurato la nuova stagione del celebre game show, raccogliendo il testimone da Reazione a catena, condotto fino a pochi giorni fa da Pino Insegno. Una prima puntata molto attesa, che ha riportato sullo schermo uno dei format più amati dal pubblico italiano, ma che non ha mancato di suscitare polemiche, ironie e un fiume di commenti sui social. A tenere alta la tensione è stato soprattutto il ritorno di un volto già noto: Francesco Maria, campione della scorsa edizione, che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina con un montepremi di 180 mila euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
Gol assolutamente regolare e De Marco spiega anche perché - facebook.com Vai su Facebook
Marco Revelli: “Insultano la missione perché ha riscattato l’ignavia del governo”. L'intervista al politologo: "Scioperi inutili? Fosse vero, non sarebbero così tanto osteggiati". @Snaporaz92 - X Vai su X
L'Eredità, chi sono le Professoresse che affiancano Marco Liorni - Anche quest'anno Greta Zuccarello e Linda Pani terranno compagnia al pubblico del game show di Rai 1 Marco Liorni torna al timone del l'Eredità da lunedì 20 ottobre 2025. Da today.it
Marco Liorni pronto per il ritorno de L’Eredità: "C’è sempre un po’ di apprensione" - Oltre a L’Eredità, Liorni sarà al timone del programma di Capodanno di Rai 1, L’anno che verrà, in diretta da Catanzaro. Si legge su comingsoon.it
Marco Liorni rivale di Stefano De Martino?/ La scelta della Rai per la prossima stagione - Marco Liorni sempre più protagonista della Rai: dopo L'eredità, nuovo impegno per lui nella prossima stagione televisiva. Come scrive ilsussidiario.net