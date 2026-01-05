Leonardo DiCaprio assente ai Palm Springs Awards per colpa del raid di Trump in Venezuela

Leonardo DiCaprio non ha partecipato ai Palm Springs Awards a causa delle cancellazioni dei voli conseguenti al raid statunitense in Venezuela e all’arresto di Maduro. La sua assenza è stata determinata dagli eventi politici e logistici che hanno influenzato il suo viaggio, impedendogli di essere presente all’evento.

La star di Una battaglia dopo l'altra è stato costretto a disertare l'evento a causa dei voli cancellati in seguito al blitz americano e all'arresto di Maduro. Leonardo DiCaprio, uno degli ospiti più attesi ai Palm Springs Awards ha dovuto marcare visita e non ha potuto partecipare all'evento. L'attore era atteso sabato in California per ritirare il Desert Palm Achievement Award per Una battaglia dopo l'altra. DiCaprio era tra le star che avrebbero dovuto sfilare sul red carpet dell'evento e partecipare alla cerimonia di premiazione ma ha dovuto 'ritirare' il premio a distanza, a causa del blitz di Donald Trump in Venezuela.

Bloccato ai Caraibi, Leonardo DiCaprio non ha potuto ritirare il premio - Purtroppo, a causa della grave crisi politica in Venezuela e delle restrizioni sul traffico aereo, l’attore è stato bloccato a St. novella2000.it

Leonardo DiCaprio non può ritirare il premio a Palm Springs: è bloccato ai Caraibi per la crisi in Venezuela - Purtroppo Leonardo DiCaprio non è riuscito a ritirare il premio al Palm Springs Film Festival. ciakgeneration.it

