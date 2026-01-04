Del Toro commosso ai Palm Springs Awards | Ho perso mio fratello

Durante la cerimonia dei Palm Springs International Film Awards, Guillermo del Toro ha condiviso con emozione la perdita del fratello maggiore, scomparso recentemente. Il regista ha ricevuto il Visionary Award riconoscendo il suo talento e la sua carriera, mantenendo un tono sobrio e rispettoso nel suo intervento. Questa testimonianza ha offerto un momento di introspezione e umanità, sottolineando il valore della famiglia e delle emozioni personali anche nel contesto di un evento artistico e professionale.

