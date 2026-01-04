Del Toro commosso ai Palm Springs Awards | Ho perso mio fratello
Durante la cerimonia dei Palm Springs International Film Awards, Guillermo del Toro ha condiviso con emozione la perdita del fratello maggiore, scomparso recentemente. Il regista ha ricevuto il Visionary Award riconoscendo il suo talento e la sua carriera, mantenendo un tono sobrio e rispettoso nel suo intervento. Questa testimonianza ha offerto un momento di introspezione e umanità, sottolineando il valore della famiglia e delle emozioni personali anche nel contesto di un evento artistico e professionale.
(Adnkronos) – Guillermo del Toro ha rivelato pubblicamente la recente scomparsa del fratello maggiore durante la cerimonia dei Palm Springs International Film Awards, dove nella serata di sabato 3 gennaio ha ricevuto il Visionary Award. Visibilmente commosso, il regista messicano ha spiegato che la perdita potrebbe costringerlo a rinunciare ad alcuni appuntamenti della stagione dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
