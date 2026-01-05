Legge elettorale il centrosinistra attende il testo
Il centrosinistra attende con attenzione il testo della nuova legge elettorale. La maggioranza sembra orientata verso un cambiamento in senso proporzionale, ma alcune questioni restano da definire. La discussione è ancora in corso, e il dibattito politico si concentra sulle modalità di riforma. La futura legge potrà influenzare significativamente il panorama politico, ma per ora si mantiene ancora in fase di elaborazione.
AGI - Sulla legge elettorale l'opposizione è in vigile attesa. I segnali parlano di una "accelerazione" della maggioranza sulla riforma in senso proporzionale, anche se ci sono ancora nodi aperti. Due su tutti: il listino di coalizione, simile a quello che era vigente per le regionali fino a pochi anni fa, che consente a un gruppo di candidati di essere eletti in collegamento diretto con la coalizione. E il premio di maggioranza da assegnare. Il primo meccanismo, avvertono fonti di centrosinistra già al lavoro sul dossier, cozzerebbe con la norma costituzionale che prevede che il Senato sia eletto su base regionale. 🔗 Leggi su Agi.it
Centrosinistra in ordine sparso su legge elettorale e referendum: perde tempo e Meloni detta l’agenda - Legge elettorale e referendum sulla giustizia aprono lo scontro politico: Meloni accelera, il centrosinistra critica ma resta diviso. tag24.it
Le regole si scrivono insieme. La maggioranza convochi le opposizioni: la legge elettorale non può essere imposta. Per noi è chiaro: il finto bipolarismo ha fallito. Serve più proporzionale, più dialogo parlamentare, più buon senso. Un sistema che costringa a x.com
La Premier farà un giro di consultazioni sulla legge elettorale. Il governo teme che se la legge viene decisa nello stesso anno delle elezioni - cioè il 2027 - potrebbe essere impugnata dal Tribunale e finire davanti alla Consulta visto che il Consiglio d'Europa h - facebook.com facebook
