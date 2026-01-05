legge elettorale il centrosinistra attende il testo

Il centrosinistra attende con attenzione il testo della nuova legge elettorale. La maggioranza sembra orientata verso un cambiamento in senso proporzionale, ma alcune questioni restano da definire. La discussione è ancora in corso, e il dibattito politico si concentra sulle modalità di riforma. La futura legge potrà influenzare significativamente il panorama politico, ma per ora si mantiene ancora in fase di elaborazione.

AGI - Sulla legge elettorale l'opposizione è in vigile attesa. I segnali parlano di una "accelerazione" della maggioranza sulla riforma in senso proporzionale, anche se ci sono ancora nodi aperti. Due su tutti: il listino di coalizione, simile a quello che era vigente per le regionali fino a pochi anni fa, che consente a un gruppo di candidati di essere eletti in collegamento diretto con la coalizione. E il premio di maggioranza da assegnare. Il primo meccanismo, avvertono fonti di centrosinistra già al lavoro sul dossier, cozzerebbe con la norma costituzionale che prevede che il Senato sia eletto su base regionale. 🔗 Leggi su Agi.it

