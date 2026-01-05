Legge elettorale il centrosinistra attende il testo

Il centrosinistra rimane in attesa di conoscere il testo della nuova legge elettorale, mentre la maggioranza sembra orientata verso un sistema proporzionale. Nonostante alcuni segnali di accelerazione, restano ancora aperti alcuni punti da chiarire. La discussione sulla riforma continua, con attenzione alle modalità di attuazione e alle eventuali modifiche in vista del voto.

AGI - Sulla legge elettorale l'opposizione è in vigile attesa. I segnali parlano di una "accelerazione" della maggioranza sulla riforma in senso proporzionale, anche se ci sono ancora nodi aperti. Due su tutti: il listino di coalizione, simile a quello che era vigente per le regionali fino a pochi anni fa, che consente a un gruppo di candidati di essere eletti in collegamento diretto con la coalizione. E il premio di maggioranza da assegnare. Il primo meccanismo, avvertono fonti di centrosinistra già al lavoro sul dossier, cozzerebbe con la norma costituzionale che prevede che il Senato sia eletto su base regionale.

Meloni si blinda fino al 2032 e il Centrodestra eleggerà il successore di Mattarella. In anteprima la nuova legge elettorale - Almeno così stando alle dichiarazioni e alle intenzioni del Centrodestra di governo. affaritaliani.it

Nuova legge elettorale, la destra ora accelera. “A gennaio il testo” - La maggioranza cerca l’intesa su proporzionale con premio fino al 60%, nodo preferenze. repubblica.it

In Italia Giorgia Meloni manterrà la sua popolarità e il governo andrà avanti, senza scossoni particolari. La legge elettorale sarà cambiata, con l’eliminazione dei collegi uninominali e un qualche premio di maggioranza per la coalizione vincente. Dal punto di v - facebook.com facebook

