Il centrosinistra attende con attenzione l’arrivo del testo sulla legge elettorale, mentre l’opposizione monitora con cautela i sviluppi. La maggioranza sembra orientata verso una riforma in senso proporzionale, anche se alcuni aspetti devono ancora essere chiariti. La discussione sulla nuova legge elettorale resta aperta, con possibili evoluzioni da seguire nei prossimi giorni.

AGI - Sulla legge elettorale l' opposizione è in vigile attesa. I segnali parlano di una "accelerazione" della maggioranza sulla riforma in senso proporzionale, anche se ci sono ancora nodi aperti. Due su tutti: il listino di coalizione, simile a quello che era vigente per le regionali fino a pochi anni fa, che consente a un gruppo di candidati di essere eletti in collegamento diretto con la coalizione. E il premio di maggioranza da assegnare. Il primo meccanismo, avvertono fonti di centrosinistra già al lavoro sul dossier, cozzerebbe con la norma costituzionale che prevede che il Senato sia eletto su base regionale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Legge elettorale, il centrosinistra attende il testo

Leggi anche: Fratelli d’Italia accelera sulla legge elettorale, testo a febbraio: proporzionale con premio a coalizione sopra il 40%

Leggi anche: Iniziato il conto alla rovescia sull'esito elettorale: Pescara attende la sentenza del consiglio di Stato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Legge elettorale, il centrosinistra attende il testo.

Riforma della legge elettorale, l’opposizione: “No a forzature” - La maggioranza garantisce che sentirà il centrosinistra prima di chiudere il testo. repubblica.it