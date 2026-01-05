Le piastrelle rosse con il numero antiviolenza 1522 disseminate lungo l' Adda

Le piastrelle rosse con il numero 1522, simbolo del servizio antiviolenza, sono state posizionate lungo i sentieri dell’Adda tra Imbersago, Merate e Brivio. Questi segnali rappresentano un gesto di sensibilizzazione e sostegno alle donne vittime di violenza, diffondendo un messaggio di attenzione e solidarietà nel territorio. Un modo discreto ma importante per ricordare l’importanza di denunciare e combattere ogni forma di violenza di genere.

Piastrelle rosse contro la violenza sulle donne, collocate nel meratese - Un gruppo attivo da anni in ambito culturale e di cittadinanza attiva ha disseminato il territorio di piastrelle rosse con ... merateonline.it

