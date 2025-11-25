Giornata contro la violenza alle donne ecco le bustine di zucchero con il numero antiviolenza 1522

Riminitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Riccione rinnova il suo impegno nel contrasto a ogni forma di violenza. La Commissione Pari opportunità del comune di Riccione ha scelto un gesto semplice ma incisivo per raggiungere ogni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

giornata contro violenza donneGiornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Riporta fanpage.it

giornata contro violenza donne25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. repubblica.it scrive

giornata contro violenza donneGiornata contro la violenza sulle donne 2025, corona di fiori in memoria delle vittime di femminicidio. Lepore: “A Bologna 1.200 seguite dai centri” - Cerimonia nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio con il sindaco, la vicesindaca Clancy e la presidente del Consiglio Manca. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giornata Contro Violenza Donne