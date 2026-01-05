Le piastrelle rosse con il numero antiviolenza 1522 disseminate lungo l' Adda

Le piastrelle rosse con il numero 1522, simbolo del servizio antiviolenza, sono state posate lungo i sentieri dell’Adda tra Imbersago, Merate e Brivio. Questo intervento mira a sensibilizzare e offrire un segnale di presenza e sostegno sulla problematica della violenza contro le donne, integrando un messaggio di attenzione e solidarietà nel paesaggio quotidiano delle comunità locali.

Un segnale rosso contro la violenza sulle donne si sta diffondendo lungo i sentieri dell'Adda. Piastrelle dipinte a mano con il numero 1522, quello del servizio nazionale antiviolenza e antistalking, stanno comparendo sui percorsi che attraversano il territorio tra Imbersago, Merate, Brivio. Un gruppo attivo da anni in ambito culturale e di cittadinanza attiva ha disseminato il territorio di piastrelle rosse.

