Le mire della Cina su Okinawa aereo militare punta radar contro jet del Giappone

Webmagazine24.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un aereo militare cinese J-15 ha puntato due volte il radar contro aerei giapponesi F-15 in corrispondenza delle acque internazionali al largo di Okinawa. Il ministero degli Esteri giapponese ha convocato l'ambasciatore cinese a Tokio, in seguito all'ultimo incidente della forte tensione fra i due Paesi delle ultime settimane, dalle parole pronunciate dalla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mire cina okinawa aereoLe mire della Cina su Okinawa, aereo militare punta radar contro jet del Giappone - 15 in corrispondenza delle acque internazionali al largo di Okinawa. Scrive pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: Mire Cina Okinawa Aereo