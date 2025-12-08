Le mire della Cina su Okinawa aereo militare punta radar contro jet del Giappone
(Adnkronos) – Un aereo militare cinese J-15 ha puntato due volte il radar contro aerei giapponesi F-15 in corrispondenza delle acque internazionali al largo di Okinawa. Il ministero degli Esteri giapponese ha convocato l'ambasciatore cinese a Tokio, in seguito all'ultimo incidente della forte tensione fra i due Paesi delle ultime settimane, dalle parole pronunciate dalla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
