Lautaro Martinez a DAZN serata da capitano | Piano gara riuscito tre punti fondamentali

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Bologna durante un’intervista a DAZN. Ha sottolineato come il piano gara sia stato eseguito correttamente, con una pressione alta che si è rivelata decisiva. Per lui, una serata importante per la squadra e i tre punti conquistati rappresentano un risultato fondamentale nel percorso stagionale.

Altra prova di altissimo livello per Lautaro Martínez, ancora decisivo nella vittoria dell'Inter contro il Bologna. L'attaccante argentino, classe 1997 e leader tecnico dei nerazzurri, è andato nuovamente a segno confermando uno stato di forma eccellente e trascinando la squadra di Cristian Chivu a un successo pesante per classifica e morale. Al termine della gara di San Siro, Lautaro ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN, soffermandosi soprattutto sull'efficacia del piano partita preparato dallo staff e sull'approccio aggressivo mostrato fin dai primi minuti.

