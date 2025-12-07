Lautaro Martinez doma il Como | prestazione da urlo del capitano E la confessione sullo psicologo
Inter News 24 Lautaro Martinez sfodera una prestazione grandiosa nella sfida vinta dai nerazzurri contro il Como ieri pomeriggio. Poi fa una confessione sullo psicologo. Ci sono voluti appena 11 minuti al capitano Lautaro Martínez per prendersi la scena e iniziare a tramortire il malcapitato Como di Cesc Fàbregas. Ancora una volta, il bomber argentino ha spianato la strada all’ Inter con il suo 11° gol stagionale tra Serie A e Champions League, di cui sette in campionato dove siede solitario sul trono dei capocannonieri. L’ambizione è chiara: provare a vincere questa speciale classifica, come già accaduto due anni fa nell’anno della seconda stella con 24 centri. 🔗 Leggi su Internews24.com
