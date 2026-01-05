L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela ha aumentato i timori riguardo al futuro della Groenlandia

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela e la detenzione di Nicolás Maduro hanno sollevato preoccupazioni sulla stabilità della Groenlandia. Con il supporto di alcuni gruppi legati al movimento MAGA di Donald Trump, si intensificano le speculazioni su possibili ambizioni nel territorio danese. Questi sviluppi evidenziano le tensioni geopolitiche che coinvolgono la regione artica e le implicazioni strategiche per le potenze mondiali.

L’attacco da parte degli Stati Uniti al Venezuela e la cattura del suo presidente, Nicolás Maduro, hanno riacceso i timori riguardo a una possibile invasione americana della Groenlandia, mentre i membri del movimento MAGA di Donald Trump puntano con entusiasmo al territorio danese. Poche ore dopo l’operazione militare, la podcaster di destra Katie Miller -moglie di Stephen Miller, il potente vice capo di gabinetto- ha pubblicato su X una mappa dell’isola, decorata con stelle e strisce, con la didascalia: «PRESTO». Lo stesso Trump, domenica, ha dichiarato alla rivista Atlantic: «Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela ha aumentato i timori riguardo al futuro della Groenlandia Leggi anche: Attacco degli Stati Uniti al Venezuela, Gori: “Grave violazione del diritto internazionale” Leggi anche: Venezuela, attacco degli Stati Uniti su Caracas, Trump: “Maduro e la moglie sono stati catturati” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. In piazza contro l’attacco Usa al Venezuela; Venezuela l’angoscia dei familiari dell’architetto Giancarlo Spinelli dopo l’attacco Usa | Situazione agghiacciante; L’architetto Giancarlo Spinelli rinchiuso in Venezuela l’angoscia dei familiari dopo l’attacco Usa | Situazione agghiacciante; Bologna presidio in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela. Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è in carcere a New York - L'attacco è avvenuto nella notte di sabato 3 gennaio e ha costretto Maduro in carcere, Trump ha tenuto una conferenza show dove ha spiegato i reali obiettivi dell'operazione. wired.it

Trump dice che gli Stati Uniti controlleranno il Venezuela - E che lo processeranno, dopo che nella notte hanno bombardato varie zone del Venezuela: tutte le notizie man mano che arrivano ... ilpost.it

Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela - Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato l’operazione militare e ha detto che il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato. internazionale.it

Con l’azione contro il Venezuela, gli Stati Uniti rispolverano la Dottrina Monroe, il principio che da due secoli giustifica l’ingerenza di Washington nelle Americhe. - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla nuova leader venezuelana, Delcy Rodriguez, un "accesso totale" alVenezuela in termini di risorse naturali e di altro tipo. x.com

