Malore in auto accosta e viene soccorso Ma per lui è troppo tardi | muore a 79 anni

Civitella Paganico, 29 novembre 2025 – Si è sentito male in auto ed ha avuto almeno la forza di fermarsi, ma per lui non c’è stato niente da fare. Un uomo di 79 anni è morto nel pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, nei pressi di una galleria all’altezza di Paganico, sulla Due Mari. L’anziano, originario di Pistoia, era in Maremma per una battuta di caccia. Gli automobilisti che erano intorno a lui hanno notato il comportamento anomalo dell’auto, che ad un certo punto ha cominciato a sbandare in maniera anomala. L’uomo è riuscito a rallentare e a fermarsi senza causare incidenti, ma quando gli altri si sono avvicinati hanno visto subito che qualcosa non andava. 🔗 Leggi su Lanazione.it

