L'Arezzo Calcio Femminile annuncia il ritorno di Teresa Fracas, che vestirà nuovamente la maglia amaranto fino alla fine della stagione. La calciatrice, già nota nel panorama locale, si reintegra nel roster con l'obiettivo di contribuire alla crescita della squadra. Questo ritorno sottolinea l'impegno del club nel rafforzare il proprio organico e perseguire obiettivi ambiziosi nel campionato in corso.

Torna in maglia amaranto Teresa Fracas: è arrivato l'annuncio dell'Arezzo Calcio Femminile, è stato raggiunto un accordo fino al termine della stagione.Chi è Teresa FracasAttaccante classe 2001, Fracas ha già vestito i colori dell’Acf Arezzo nella stagione 202425, collezionando 24 presenze e 8. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - L'Arezzo femminile riabbraccia l'attaccante Teresa Fracas

