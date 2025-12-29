Un attaccante esterno per l’Arezzo Cutolo mette a segno il colpo Arena

L'Arezzo si prepara ad accogliere Alessandro Arena come nuovo attaccante esterno. L’accordo con il giocatore sembra ormai definito, segnando un passo importante per la squadra in vista della prossima stagione. La società amaranto continua a rinforzare il proprio organico con operazioni mirate, puntando a migliorare la qualità del reparto offensivo e a consolidare la posizione in classifica.

di Andrea Lorentini L’ piazza il colpo in attacco. E’, infatti, praticamente fatta per l’arrivo in amaranto di Alessandro Arena. Siciliano, classe 2000, è un esterno offensivo che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Carrarese in serie B. Di proprietà del Pisa che lo aveva girato in estate ai marmiferi e adesso, dopo appena sei mesi l’approdo alla corte di Bucchi. Mancino arriva in prestito con obbligo di riscatto (in caso di promozione). Tutto fatto tra le parti, nei prossimi giorni visite e firma per l’ala destra. Giocatore estroso che si caratterizza per la velocità negli spazi stretti, l’abilità nel dribbling e la freddezza in fase realizzativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

