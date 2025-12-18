Calciomercato toscano | l’Arezzo saluta Lazzarini la Pianese riabbraccia Reali

Il calciomercato toscano si anima con emozioni e nuovi inizi. L’Arezzo dice addio a Lazzarini, mentre la Pianese accoglie nuovamente Reali, testimoniando la passione e il valore delle storie di calcio della regione. Al Comunale si conclude un capitolo fondamentale, aprendo le porte a sfide e opportunità che terranno i tifosi con il fiato sospeso.

Giornata di operazioni ufficiali per il calcio toscano, tra addii sentiti e ritorni graditi. Al Comunale si chiude un ciclo importante. La S.S. Arezzo e Mirko Lazzarini si dicono addio. Le parti hanno firmato la risoluzione consensuale del contratto. Il centrocampista lascia la maglia amaranto dopo quattro stagioni vissute da protagonista. Arrivato nel 2021, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze ufficiali, condite da due reti. Un percorso lungo, fatto di professionalità e attaccamento, che ha contribuito alla crescita del gruppo. La società lo ha ringraziato pubblicamente per la serietà dimostrata, augurandogli il meglio per il futuro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Serie C, Arezzo cala la cinquina al Campobasso e vola in classifica. Pari Pianese

Leggi anche: Monica Bellucci ad Arezzo per assistere la madre operata al Centro chirurgico Toscano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato: Mimmo Toscano vuole un ex Reggina al Catania I rossoazzurri puntano alla promozione in serie B e sono in testa alla classifica Il Catania guida la classifica del campionato di serie C girone C. L’organico è di livello e nonostante i t facebook