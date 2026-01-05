L’appello di Zaia per la svolta a destra | Fine vita e accoglienza non siano tabù Vannacci | Non è il mio riferimento

L’appello di Zaia invita a superare tabù come fine vita e accoglienza, sottolineando l’importanza di una riflessione aperta e responsabile. Vannacci, tuttavia, prende le distanze, dichiarando di non condividere questa posizione. In un contesto di sfide politiche e sociali, è fondamentale ascoltare e valutare con attenzione le diverse prospettive, per costruire soluzioni equilibrate e condivise per il futuro del paese.

“Sentiamo oggi una responsabilità storica: dimostrare di essere una forza di governo capace di leggere il presente per cantierare il futuro”. Luca Zaia pubblica sul Foglio il suo manifesto da aspirante leader del centrodestra, intitolato “ appello per una svolta a destra “: un lungo intervento in cinque “punti cardine” – autonomia, politica estera, sicurezza e ordine pubblico, destra e libertà, giovani – in cui non cita mai il suo partito, la Lega, con cui è diventato prima ministro e poi governatore del Veneto, riconfermato con percentuali bulgare per tre mandati di fila. Anzi, Zaia usa parole in netto dissenso dalla linea del Carroccio in particolare sui di diritti civili, tema su cui ha sempre avuto un atteggiamento laico, molto diverso da quello “confessionale” del segretario Matteo Salvini: “La destra vincente è quella liberale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Zaia “per la svolta a destra”: “Fine vita e accoglienza non siano tabù”. Vannacci: “Non è il mio riferimento” Leggi anche: Appello per una svolta a destra. Il manifesto politico di Luca Zaia Leggi anche: Zaia a Due Palazzi: «Penso sia civile dotare questo paese di una legge sul fine vita» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ZAIA: “APPELLO PER UNA SVOLTA A DESTRA” - Nel suo intervento sul Foglio, l’ex governatore leghista del Veneto sostiene che “anche le civiltà più avanzate possono declinare se vi ... opinione.it

Zaia, 'appello per una svolta a destra. Questo deve essere un Paese per giovani' - "Come centrodestra sentiamo oggi una responsabilità storica: dimostrare di essere una forza di governo capace di leggere il ... msn.com

Il manifesto di Zaia per una «svolta liberale» del centrodestra. Ma Vannacci: «Non è il mio riferimento» - I 5 punti indicati dall'ex governatore del Veneto per «dimostrare di essere una forza di governo capace di leggere il presente»: autonomia, politica estera, sicurezza, giovani, i temi etici con i diri ... msn.com

Appello per una svolta a destra. Il manifesto politico di Luca Zaia L’intervento di Luca Zaia “Siamo davanti a una stagione unica. Un governo stabile, uno standing internazionale rafforzato, indicatori economici migliorati in una congiuntura globale durissim - facebook.com facebook

Appello per una svolta a destra. Il manifesto politico di Luca Zaia. Libertà, responsabilità, identità: le chiavi per governare il futuro. L’intervento dell’ex governatore leghista del Veneto x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.