Appello per una svolta a destra Il manifesto politico di Luca Zaia

L’Italia, con il suo patrimonio culturale e naturale, rappresenta uno dei paesi più ricchi e distintivi al mondo. In questo contesto, il manifesto politico di Luca Zaia propone una svolta a destra, puntando su valori di identità, tradizione e sviluppo sostenibile. È un appello a riconsiderare le priorità nazionali, valorizzando le risorse e il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale, per un futuro più stabile e coerente con le sue radici.

