L' amica di Riccardo Minghetti | L' ultima telefonata? Abbiamo parlato del futuro

L'amica di Riccardo Minghetti ricorda l'ultima telefonata, durante la quale hanno discusso del futuro. Ludovica, 15 anni, descrive Riccardo come una persona che portava allegria e profondità, sempre attenta e rispettosa. La sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare, sottolineando l'importanza di chi, con sincerità e sensibilità, lascia un segno nel cuore di chi lo conosceva.

Ludovica, 15 anni: «Riccardo metteva allegria, ma non era mai superficiale, né avventato. Una persona così è insostituibile, sarà un vuoto incolmabile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

