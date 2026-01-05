L' amica di Riccardo Minghetti | L' ultima telefonata? Abbiamo parlato del futuro

L'amica di Riccardo Minghetti ricorda l'ultima telefonata, durante la quale hanno discusso del futuro. Ludovica, 15 anni, descrive Riccardo come una persona che portava allegria e profondità, sempre attenta e rispettosa. La sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare, sottolineando l'importanza di chi, con sincerità e sensibilità, lascia un segno nel cuore di chi lo conosceva.

Riccardo Minghetti, le lacrime dei compagni che si stringono alla sorella: «Non la lasceremo da sola» - Un grande cartellone bianco, al centro la scritta “Riccardo vive in tutti noi”, circondata da tante foto del 16enne felice tra i suoi compagni di classe. ilmessaggero.it

Riccardo Minghetti, Roma piange il 16enne morto a Crans-Montana. «Un ragazzo speciale». L’amica: vorrei fossi qui - Quattro giorni sospesi tra l’angoscia e la speranza che tra i ragazzi scampati alla strage di Crans- ilmattino.it

L'amica di Riccardo Minghetti: «L'ultima telefonata Abbiamo parlato del futuro» x.com

Riccardo morto a Crans-Montana, la salma arrivata a Roma: il dolore degli amici - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.