Ornella Vanoni aveva capito che sarebbe stata l’ultima telefonata se lo sentiva Mi ha colpito il silenzio del figlio al funerale | parla l’amica Andrèe Ruth Shammah

La regista e responsabile del Teatro Franco Parenti di Milano, Andrèe Ruth Shammah, ha rivelato di aver ricevuto l’ultima telefonata dalla cara amica Ornella Vanoni morta il 21 novembre all’età di 91 anni, poco prima che morisse. In un’intervista rilasciata a “La volta buona” il 27 novembre, la storica amica ha ricordato quel momento con forte emozione: “Le avevo detto di venire presto da me, lo sapevo che c’era poco tempo. Lei mi aveva chiesto delle mie condizioni di salute, ma io l’ho fermata subito chiedendole come stesse lei”. E ancora: “ La sentivo parecchio abbattuta e le ho chiesto cosa avesse e lei mi ha risposto ‘eh ho 91 anni c’è poco da essere allegri’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

