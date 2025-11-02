I genitori di Miriam | Amore ricorderemo il tuo sorriso Grazie a tutte le persone che hanno sperato con noi

"Il nostro ringraziamento va alle forze dell’ordine, ai sindaci di Monteroni e Siena, al Teatro e alla compagnia teatrale che hanno rimandato lo spettacolo ai Rinnovati, ai volontari della Pubblica assistenza, della Misericordia e della Protezione civile, agli amici, colleghi e colleghe, a tutti i cittadini che hanno cercato, sperato, condiviso post, dato parole di conforto e di vicinanza. A tutti i giornalisti che ci hanno contattato, aiutandoci a diffondere i nostri appelli, sempre nel rispetto delle nostre scelte e del nostro stato d’animo", le parole dei genitori di Miriam Oliviero. Che stanno attraversando il momento più duro, quello della perdita prematura di una figlia tanto amata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I genitori di Miriam: “Amore, ricorderemo il tuo sorriso. Grazie a tutte le persone che hanno sperato con noi”

NON C'E' PIU', FINE DI UNA VITA, UN DOLORE IMMISURABILE PER I SUOI GENITORI, PER TUTTI I GENITORI, PER ME CHE L'HO CONOSCIUTA Si è conclusa tragicamente la vicenda di Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni scomparsa qualche giorno fa d - facebook.com Vai su Facebook

